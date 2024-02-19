В российском Ижевске в ночь на 17 февраля произошел большой пожар. Могло гореть предприятие по производству дронов

Пока в Украине нет ни дня без воздушных тревог и обстрелов, в России каждый день что-нибудь горит или взрывается.

Так, в ночь на 17 февраля в российском Ижевске произошел большой пожар. Пресс-служба МЧС РФ не сообщила о месте происшествия, отметив лишь, что горит "здание".

Если верить официальным данным российских спасателей, то предприятие, на котором произошел пожар, специализируется якобы на моющих и дезинфицирующих средствах.

В то же время, по этому адресу находятся химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом". По информации российских СМИ, в прошлом году здание торгового центра, в котором, вероятно, произошел пожар, могли отдать под производство БпЛА.

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