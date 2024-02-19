Чейни очень резко отреагировала на происходящее и заявила, что сделает «все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа».

Бывшая пресс-секретарь Республиканской партии Лиз Чейни выступила с предупреждением против «путинского крыла» внутри Республиканской партии, предостерегая от его влияния на направление партии. Об этом пишет "CNN".

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - сказала она.

Чейни подчеркнула необходимость не допустить, чтобы эта фракция получила контроль над Белым домом. Заявление было сделано в ответ на разную реакцию бывшего президента Дональда Трампа и президента Джо Байдена на смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Байден прямо обвинил «Путина и его головорезов» в смерти Навального, подчеркнув ответственность и жестокость Путина. Напротив, в ответе Трампа, названном его предвыборным штабом официальной запиской, Навальный напрямую не упоминается.

Вместо этого Трамп опубликовал более 20 публикаций на различные темы, избегая конкретных комментариев по поводу смерти лидера российской оппозиции.

Чейни привлекла внимание к подходу Трампа, в частности к его одобрению действий России в отношении членов НАТО и его игнорированию руководящих принципов расходов. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, она охарактеризовала позицию Трампа как подрыв безопасности и подвергание американских и европейских солдат повышенному риску.

Что касается комментариев Трампа, Чейни раскритиковала их как «опасные» и свидетельствующие о «полном непонимании роли Америки в мире». Хотя Чейни еще не подтвердила свое участие в президентских выборах в качестве стороннего кандидата, она выразила готовность сделать «все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа».

Эти замечания подчеркивают разногласия внутри Республиканской партии по поводу ее направления и подхода к международным отношениям.

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