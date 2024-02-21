Бывший президент США Дональд Трамп не перестает удивлять публику. На этот раз он представил миру линию кроссовок, названных в свою честь.

Подробнее о том, что Трамп похвастался золотыми башмаками, читайте далее в материале.

Известно, что презентация состоялась 17 февраля на выставке Sneaker Con в Филадельфии, где Дональд Трамп лично представил "Trump Sneakers".

Особое внимание привлекла модель золотого цвета, стоимость которой составляет 399 долларов.

По словам Трампа, он давно мечтал о создании такой обуви и уверен в ее успехе у американского покупателя.

Сайт Trump Sneakers сообщает, что уже к вечеру субботы была продана тысяча пар "золотых" кроссовок. Помимо них, на сайте представлены модели с изображениями буквы "T" и номера "45" по бокам, цена которых составляет 199 долларов.

Стоит сказать, что Дональд Трамп еще не раз удивит мировую общественность экстраординарными выходками в период президентской кампании, чтобы обратить на себя внимание. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, и они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. Главным оппонентом Дональда Трампа является действующий президент Америки Джо Байден.

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