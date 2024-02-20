Настало время "мистических" историй, о которых вы не желаете знать, но мы вам все равно расскажем.

В сети набирает популярность видео, созданное общественной организацией The Lincoln Project. В нем с помощью искусственного интеллекта "воскрешен" Фред Трамп, отец 45-го президента США, и обращается к своему сыну.

Подробнее о том, что отец Трампа "воскрес" благодаря искусственному интеллекту и рассказал о нем много интересного, читайте далее в материале.

Известно, что цель ролика заключается в показе реакции Фреда Трампа на утрату своего сыном "империи, которую он создал". ИИ сгенерировал образ Фреда Трампа, который умер от пневмонии в 1999 году.

"Я всегда знал, что ты опозоришься. Я столько раз вносил за тебя залог. Все твои сделки были мусором. Ты облажался. Мне стыдно, что ты получил мою фамилию”, — сказал "отец" Трампа.

В 1920-х годах Фред Трамп основал компанию Trump Organization в Нью-Йорке. После его смерти Дональд Трамп унаследовал бизнес и передал управление своим сыновьям – Дональду-младшему и Эрику.

Рик Уилсон, соучредитель The Lincoln Project, отметил: "Дональд Трамп часто обвиняет своих критиков в использовании искусственного интеллекта. Мы всегда говорили, что не нужен искусственный интеллект, чтобы Трамп выглядел плохо – Дональд делает это сам".

Видеоролик также нацелен на уговор избирателей не поддерживать повторное избрание Дональда Трампа на пост президента. В ролике "отец" Трампа произносит: "Как мой сын стал таким тупым? Бренд, который я создал, превратился в дерьмо из-за тебя. Ты – ничтожество. Тебе повезет, если ты не сядешь в тюрьму. Я мертв уже 30 лет, а мне все еще стыдно за тебя", – говорит “отец” Трампа в ролике.

Таким образом, видеоролик, созданный на основе сгенерированного "обращения" покойного отца Дональда Трампа, направлен на убеждение избирателей не поддерживать кандидатуру Трампа на повторные выборы на пост президента.

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