На 68 году жизни скончался украинский актер Виктор Раду, известный по сериалу "Ликвидация".

Стало известно, что на 68-м году жизни скончался советский и украинский актер Виктор Раду , известность которому принес сериал "Ликвидация".

О его смерти стало известно ночью 19 февраля, хотя актер скончался 14 февраля.

В Одесском театре юного зрителя им. Юрию Олеше, в котором артист служил почти 40 лет, сообщили, что не выдержало сердца талантливого театрала.

"Артист с большой буквы. Мастер сцены. Служитель искусства. Человек большой души. Ушел внезапно, неожиданно. Преждевременно. Остановилось сердце человека, которого невозможно заменить никем", - говорится в сообщении театра.

Коллеги пишут в соцсетях, что актер замечал в каждом человеке "нечто хорошее, видел это хорошо и поддерживал".

Известно, что Виктор Раду родился в 1956 году в Одессе. После школы он поступил в Одесский институт инженеров морского флота, успешно окончивший. Однако останавливаться на этом не стал и решил продолжить обучение, но уже в Дальневосточном педагогическом институте искусств. Спустя годы студенчества Раду получил специальность «актер театра и кино».

С 1987 года артист начал работать в одесском ТЮЗе им. Юрия Олеши. Лучше всего Раду выходил доктор Ливси в "Острове сокровищ" по произведению Роберта Стивенсона. Также на сцене театра Виктор Раду воплотил и другие образы, среди которых:

Дорант ("Мещанин во дворянстве"),

сеньор Капулетти ("Ромео и Джульетта"),

Дядя Лев ("Лесная песня"),

Султан ("Волшебная лампа Аладдина"),

Акела ("Маугли"),

Автор ("Левушка"),

Пинхус ("Будьте вы счастливы!"),

Кекс ("Вкус солнца"),

мистер Пендлтон ("Полианна"),

Пепе ("Письма в Севилью"),

Омелько Кайдаш ("Кайдашева семья").

В 1988 году артист дебютировал в кино. Первыми съемками Рада стала картина "Передай дальше...", в которой вместе с ним играли Анатолий Котенев, Елена Борзова, Владимир Шпудейко и Станислав Садальский.

В 2020 году на экраны вышел сериал "Прозрение" с его участием. Также артист играл в лентах "Анка из Молдаванки", "Биглянка", "Дежа вю", "Время Х", "Сделай мне больно", "Исаев" и других.

А вот популярность актеру принесла роль в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". Партнерами со съемочной площадки для этой картины для Рады стали Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко, Сергей Угрюмов, Светлана Крючкова и другие.

Также Виктор Раду запомнился зрителям по поводу роли харизматичного полковника Галкина в сериале "Разведчики: Война после войны" о борьбе с неуловимой бандой преступников. В этом фильме вместе с Радой в съемках участвовали Максим Заусалин, Борис Щербаков, Александр Суворов, Евгения Лоза и Вадим Андреев.

Читайте также:

Любительница РФ устроила танцы, пока везли гроб павшего Героя: скандал попал на видео

Уничтожен большой десантный корабль рф: официальные подробности и чем был особенный "Цезарь Куников"

Трагедия в семье Ольги Фреймут: ведущая и ее дочь поделились горем