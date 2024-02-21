Стало известно, что на 68-м году жизни скончался советский и украинский актер Виктор Раду , известность которому принес сериал "Ликвидация".
О его смерти стало известно ночью 19 февраля, хотя актер скончался 14 февраля.
В Одесском театре юного зрителя им. Юрию Олеше, в котором артист служил почти 40 лет, сообщили, что не выдержало сердца талантливого театрала.
"Артист с большой буквы. Мастер сцены. Служитель искусства. Человек большой души. Ушел внезапно, неожиданно. Преждевременно. Остановилось сердце человека, которого невозможно заменить никем", - говорится в сообщении театра.
Коллеги пишут в соцсетях, что актер замечал в каждом человеке "нечто хорошее, видел это хорошо и поддерживал".
Известно, что Виктор Раду родился в 1956 году в Одессе. После школы он поступил в Одесский институт инженеров морского флота, успешно окончивший. Однако останавливаться на этом не стал и решил продолжить обучение, но уже в Дальневосточном педагогическом институте искусств. Спустя годы студенчества Раду получил специальность «актер театра и кино».
С 1987 года артист начал работать в одесском ТЮЗе им. Юрия Олеши. Лучше всего Раду выходил доктор Ливси в "Острове сокровищ" по произведению Роберта Стивенсона. Также на сцене театра Виктор Раду воплотил и другие образы, среди которых:
- Дорант ("Мещанин во дворянстве"),
- сеньор Капулетти ("Ромео и Джульетта"),
- Дядя Лев ("Лесная песня"),
- Султан ("Волшебная лампа Аладдина"),
- Акела ("Маугли"),
- Автор ("Левушка"),
- Пинхус ("Будьте вы счастливы!"),
- Кекс ("Вкус солнца"),
- мистер Пендлтон ("Полианна"),
- Пепе ("Письма в Севилью"),
- Омелько Кайдаш ("Кайдашева семья").
В 1988 году артист дебютировал в кино. Первыми съемками Рада стала картина "Передай дальше...", в которой вместе с ним играли Анатолий Котенев, Елена Борзова, Владимир Шпудейко и Станислав Садальский.
В 2020 году на экраны вышел сериал "Прозрение" с его участием. Также артист играл в лентах "Анка из Молдаванки", "Биглянка", "Дежа вю", "Время Х", "Сделай мне больно", "Исаев" и других.
А вот популярность актеру принесла роль в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". Партнерами со съемочной площадки для этой картины для Рады стали Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко, Сергей Угрюмов, Светлана Крючкова и другие.
Также Виктор Раду запомнился зрителям по поводу роли харизматичного полковника Галкина в сериале "Разведчики: Война после войны" о борьбе с неуловимой бандой преступников. В этом фильме вместе с Радой в съемках участвовали Максим Заусалин, Борис Щербаков, Александр Суворов, Евгения Лоза и Вадим Андреев.
Читайте также:
Любительница РФ устроила танцы, пока везли гроб павшего Героя: скандал попал на видео
Уничтожен большой десантный корабль рф: официальные подробности и чем был особенный "Цезарь Куников"
Трагедия в семье Ольги Фреймут: ведущая и ее дочь поделились горем