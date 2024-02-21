Многим хорошо известный американский актер, продюсер и режиссер Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет.

Семья выразила глубокую скорбь по поводу кончины Уэзерса, заявив, что он мирно ушел во сне в четверг, 1 февраля 2024 года.

Описывая его как выдающегося человека, прожившего замечательную жизнь, семья подчеркнула его значительный вклад в кино, телевидение, искусство и спорт. Уэзерс, прославляемая во всем мире и из поколения в поколение, оставила непреходящее наследие.

В заявлении семьи Карл Уэзерс с любовью описывается как дорогой брат, отец, дедушка, партнер и друг. Родившийся 14 января 1948 года в Новом Орлеане, Уэзерс сначала сделал серьезную карьеру в американском футболе, а затем в 1974 году перешел к актерскому мастерству. За свою выдающуюся карьеру он украсил экраны более чем в 75 фильмах и телешоу.

"Мы глубоко опечалены кончиной Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. ... Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь", - говорится в сообщении.

Примечательно, что Карл Уэзерс получил широкое признание благодаря роли Аполло Крида в первых четырех фильмах «Рокки» вместе с Сильвестром Сталлоне. Его разносторонняя фильмография включает запоминающиеся роли в фильмах «Хищник», «Ники, дьявол-младший» и «Счастливчик Гилмор».

Кроме того, его игра в «Мандалорце» (2019) принесла ему номинацию на премию «Эмми» как лучший приглашенный актер в драматическом сериале. Влияние Карла Уэзерса на индустрию развлечений находит отклик во всем мире, что делает его любимой фигурой, которую помнят в различных средах.

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