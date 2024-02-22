Если верить статистике, то на сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу иммигрантов. Еще бы, принимают решение жить в этой стране все те, кто хочет устроиться на высокооплачиваемую работу, открыть прибыльный бизнес, получить образование в лучших вузах мира и повысить уровень своей жизни. А вот 45-й президент США Дональд Трамп почему-то негативно высказывается о своей стране.

Так, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в понедельник, 19 февраля 2024 года, заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального заставила его "больше и больше задуматься" о том, что происходит в США и какие проблемы актуальны для американцев.

Свои выводы Дональд Трамп огласил в собственной социальной сети Truth Social.

"То, что происходит в нашей стране - это медленное, неуклонное развитие, когда большие, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы – нация в упадке, нация-банкрот", - написал Трамп (цитата по Reuters).

Вероятнее всего, Дональд Трамп имел ввиду заявление американского Минфина, что госдолг США в 2024 году впервые за всё время превысил $34 трлн.

Кроме того, в пятницу, 16 февраля, на Трампа был наложен штраф в размере 354,8 миллиона долларов в связи с решением суда по гражданскому иску о мошенничестве.

Отметим, что Дональд Трамп – единственный президент США за всю историю проведения опросов Gallup, чей рейтинг не поднимался выше 50%. Еще бы, в 2019 году 62% американцев негативно оценивали работу Трампа на посту президента. Так, американцы в своем большинстве были недовольны тем, как Трамп решал вопросы в области иммиграции, здравоохранения, международных отношений и контроля за оружием. Единственной сферой, в которой Дональд Трамп относительно преуспел, участники соцопросов назвали экономику.

Справка:

Дональд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) - американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер и 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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