В современном мире успех в делах во многом зависит от везения и удачи. Поэтому очень важно перед началом какого-либо дела попросить поддержки у высших сил.

Все мы хотим быть счастливыми и успешными, но не всегда знаем, как это сделать. При этом, как показывает практика, мышление человека и его слова оказывают очень большое влияние на всё вокруг. Молитва — самое сильное средство в общении с Богом.

Так, с давних пор повелось, что каждый истинно верующий христианин перед началом любого дела крестился и обращался к Богу и высшим силам с молитвенной просьбой о содействии в делах. И если молитва шла от чистого сердца, любое начинание человека ладилось, а удача и успех не оставляли его на протяжении всей деятельности, приводили к плодотворному итогу.

При этом, обращаясь к Богу и святым с молитвой об удаче во всем, нужно помнить о том, что услышана будет только просьба искренняя, направленная от человека с чистыми помыслами.

Перед молитвой следует посидеть в тишине, успокоить мысли, эмоции, постараться четко сформулировать свою просьбу. При этом важно понимать, что просьба, произнесенная раз, вряд ли даст результаты, поэтому молиться нужно регулярно и со светлыми мыслями, не желая никому зла.

Молитвы возносить можно не только в храме, но и дома, например у иконы. Обычно это делается после пробуждения, также перед тем, как лечь спать.

Молитва на удачу Господу

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так слетит слово мое к Престолу Твоему, не потеряется оно в молении других и не осквернится оно помышлениями греховными. Каждый дитя Своё благословляешь на жизнь праведную и радостную. Каждое дитя, покаявшееся, Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя и изъяны омывая со лба грешного. Прости мне, Господи, прощение Свое и удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Молитва на удачу во всем Ангелу-Хранителю

Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое дело мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и просит помощи. Помолись со мной Господу о грехах моих, прошлых и будущих. Покажи мне путь истинный, ведущий к Отцу нашему. Подсобы в делах праведных, защити от бедствия худого. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Молитва на удачу Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец, угодник Божий, святой покровитель наш и благотворитель! Возьми меня под крыло свое благодатное и благослови дела мои молитвою своею. Защити от проступков греховных и помоги душу от грехов очистить, чтобы Отца нашего восхвалять и Творца. Направляй удачу мне на помощь. Покровительства твоего смиренно прошу как в дороге, так и в бездне морской. Славлю тебя, Николай, и чудеса твои! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Для любой молитвы важно придерживаться общих правил:

Прежде чем просить что-то для себя лично, необходимо прочитать "Отче наш".

Каждый день старайтесь благодарить Господа за всё, что есть: крыша над головой, любимая семья, дети, работа, кусок хлеба. Важно помнить, что множество людей в мире лишены и этого.

Находясь на волне успеха, не стоит забывать о благодарности – продолжайте ежедневно молиться и благодарить за помощь.

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