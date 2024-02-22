Мы живем в непростые времена, поэтому часто появляется желание прибегнуть к помощи высших сил, чтобы улучшить свое финансовое положение

Деньги в жизни человека играют очень важную роль. Еще бы, это средство, расширяющее наши возможности. Недаром говорят, что "без денег, как и без улыбки, жить трудно". Не удивительно, что существует множество молитв к Богу и Святым об избавлении от безденежья и обретении материального благополучия.

Вопреки тому, что очень часто церковные служащие говорят верующим о том, что стремление к богатству делает человека грешником и это прямой путь в ад, не следует считать грехом молитвы о деньгах.

Как правильно молиться

Настройтесь на молитву, серьезно обдумайте свои пожелания, высказывайте свои наболевшие проблемы без лукавства и притворства. Считается, что "денежная" молитва обязательно будет услышана Богом, только если просить о финансовом благополучии с чистыми помыслами и открытой душой.

Важно!

Молитвы на удачу и деньги не помогут разбогатеть, если сам человек сидит сложа руки и не предпринимает никаких усилий.

Священники рекомендуют перед тем, как приступать к молитве, сходить в церковь, чтобы исповедаться и покаяться в неправедных поступках. Этим человек показывает, что он готов меняться ради того, чтобы его жизнь улучшилась.

Произносить денежную молитву надо в одиночестве, сосредоточившись и отбросив посторонние мысли.

Как помогают молитвы на деньги:

может привлечь деньги как в семью просителя, так и в семье друзей и родственников;

влияет на успешное разрешение финансовых дел;

если денег не хватает на жизнь, то молитва способна привлечь богатство;

помогает найти выход из сложной финансовой ситуации;

для тех людей, у кого есть свое дело, способствует его процветанию и привлечению новых клиентов.

Сильная молитва на деньги и удачу от Ванги

Ангел Светлый, сверху смотрящий на нас. Перед тобой склоняю голову, с просьбой к тебе обращаюсь. Помоги мне найти удачу и разбогатеть, не ради зла богатства ищу, а чтобы жизнью спокойной и обеспеченной жить. Ангел Светлый, от помощи твоей судьба моя зависит, как солнце для мира важно, так и помощь твоя для меня важна. Наведи на меня удачу, ради всего прошу, наведи. Аминь.

Молитва, чтобы водились деньги, Николаю Чудотворцу

Важно!

Молитва Николаю Чудотворцу читается в Храме. Ее можно читать накануне важных переговоров или по дороге на работу.

Самой сильной она будет, если читать ее в четверг.

О, великий чудотворец, святитель Христов, отец Николай Чудотворец! Молим тебя, надежда всех христиан, верных защитник, голодных питомник, радость плачущих, врач болеющих, по морю плавающих управитель, убогих и сирот питомник и всем скорый помощник и покровитель, пусть мирную жизнь проживем здесь и да увидим славу избранных Богом на небе, и с ними непрестанно воспевать будем единственного в Троице Бога во веки веков (Далее говорите то, почему вам нужны деньги, для чего, просите помощи Николая Чудотворца в решении финансовых трудностей.). Аминь.

Отметим, что молитвы о финансовом благополучии рекомендуют использовать даже психологи. Ведь во время общения с Богом человек настраивает свое подсознание на определенный лад - снимаются преграды на пути к богатству: неуверенность в своих силах, установка относительно того, что большие деньги приносят проблемы и т. д.

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