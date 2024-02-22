Данные золотые крассовки Дональда Трампа полностью раскупили всего за 5 часов, что не может не удивлять.

Бывший президент США Дональд Трамп успешно выпустил лимитированную коллекцию роскошных золотых кроссовок, метко названную «Never Surrender».

Эта эксклюзивная линия обуви, в которой представлены кроссовки Never Surrender High Tops, насчитывала в общей сложности 1000 пар. Среди них 10 избранных пар имели личную подпись самого Трампа. Кроссовки, покрытые блестящей золотой краской, имели видную букву «Т» в честь Трампа на язычке и сбоку, включая патриотические оттенки синего, красного и белого цветов, а также звездные украшения, напоминающие флаг США.

Эта экстравагантная коллекция, оцененная в 399 долларов за пару, достигла выдающихся результатов: ее раскупили за беспрецедентные пять часов.

Согласно официальному сайту Трампа, эти кроссовки провозглашаются такими же «смелые, золотые и прочные, как у президента Трампа», как и сам бывший президент, и предназначены «для людей, которые не знают слова уйти».

Стоит отметить, что оглушительный успех этого нетрадиционного предприятия подчеркивает устойчивое влияние Трампа за пределами политики, находя отклик на рынке, заинтересованном в эксклюзивных и отличительных предложениях.

Учитывая мощнейшие финансовые санкции против РФ, Путину остается лишь выпустить серию золотых валенок или кирзовых сапог.

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