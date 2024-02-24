Американское научное сообщество признало Дональда Трампа худшим президентом США за всю историю страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования.

В 2017 году Дональд Трамп, оценивая свою продуктивность на посту Президента США, заявлял, что ему за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны удалось сделать больше, чем любому другому лидеру в истории Соединенных Штатов. Более того, к своим заслугам, помимо прочего, он тогда отнес растущие показатели американских фондовых бирж, а также лучшие данные по трудовой занятости и рабочим местам в США за последние 16 лет. На днях Трамп на этот счет испытал разочарование и злость - американские ученые назвали его худшим президентом в истории США.

Так, стало известно, что Дональд Трампа занял последнее место в рейтинге президентского величия.

Результаты социологического экспертно-научного опроса Presidential Greatness Project обнародовал на своем сайте профессор политических наук Хьюстонского университета Брендон Роттингаус.

"Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех (американских – ред.) президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена" – сказано в итоговом документе исследования.

Так, респондентам было предложено оценить всех 45 глав государств по параметру "величия".

Использовалась 100-балльная шкала:

0 баллов означало полный провал,

50 – средний показатель,

100 – самое большое величие.

По итогу оценки нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену поставили 62,66 балла, что позволило ему оказаться на 14 месте рейтинга, а вот Трампа в среднем оценили всего в 11 баллов.

Организаторы исследования отметили, что результаты рейтинга 2024 года примерно схожи с предыдущими, которые публиковались в 2015 и 2018 годах.

При этом величайшим президентом США признали Авраама Линкольна – более 93 баллов. Барак Обама стал седьмым, Билл Клинтон разместился на 12-й ступени, а Джордж Буш-младший в рейтинге финишировал 32-м.

Отметим, что Авраам Линкольн ни разу не опускался ниже первой строчки рейтинга за всю его историю. Он первый президент-республиканец и один из наиболее уважаемых американских лидеров, сыгравший ключевую роль в завершении Гражданской войны и отмене рабства в США.

Отметим, что в предыдущем рейтинге, проведенном в 2018 году, Трамп находился на предпоследнем месте. Тогда худшим президентом в истории США считался Джеймс Бьюкенен, который возглавлял страну в 1857-1861 годах. Он остался известен своей нерешительностью, что привело к расколу между Югом и Севером.

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