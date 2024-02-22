Проявив трогательную щедрость, сотрудники Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) продемонстрировали удивительную честность, вернув путешественнику потерянную сумку, в которой, как ни странно, содержалось около 30 000 долларов. Об этом пишет «WABC-TV».

Помощник дирижера Кристофер Носито обнаружил сумку и был удивлен значительной суммой наличных, находившейся в ней. " Мне сказали, что в ней было около 30 000 долларов. На самом деле я их не считал", - поделился он с журналистами.

Детектив Кристин Райкер из полиции MTA взялась за идентификацию владельца сумки. Копаясь в сумке в поисках каких-либо улик, она нашла планировщика, у которого была назначена встреча для осмотра автомобиля. Используя эту информацию, она связалась с механиком, отправила фотографию человека и попросила помощи в идентификации владельца сумки.

Кристин рассказала: «Я искала в сумке чек, имя. Они оставили в сумке планировщик, и я увидела, что у этого человека назначена встреча для осмотра машины, поэтому я связалась с механиком и отправила ему фотографию человека, спросив, не может ли она помочь мне определить, кто этот человек, и это стало толчком к тому, чтобы связаться с бюро находок и связаться с ним, чтобы он смог получить свою сумку».

Благодаря совместным усилиям сотрудников МТА сумка вместе с ценным содержимым была успешно возвращена благодарному владельцу.

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