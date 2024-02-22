Стало известно, что актриса из Индии Сухани Бхатнагар ( Suhani Bhatnagar), сыгравшая в детстве Бабиту Пхогат в получившем признание критиков фильме "Дангал", скончалась 16 февраля 2024 года в больнице в Дели.

Девушке было всего 19 лет.

Представители Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Дели сообщили журналистам, что 19-летняя девушка был госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Предположительно она проходила курс лечения от побочных эффектов, вызванных приемом стероидов после травмы ноги.

Сухани получила признание критиков за роль молодой Бабиты Фогат в фильме «Дангал», основанном на жизни сестер Фогат, прославившихся в мире борьбы. Хотя после этого Сухани отказалась от кино, она планировала вернуться после учебы.

Сухани получала степень бакалавра журналистики в Фаридабадском университете Рахна Манав. Отец Сухани рассказывал:«Она училась на первом курсе колледжа и сосредоточилась на учебе. Хотя у нее были актерские возможности, мы отодвинули это на второй план, поскольку она хотела сначала закончить учебу… Она хотела сниматься в большем количестве фильмов в будущем».

Погребальная церемония Сухани Бхатнагар прошла в Фаридабаде, в крематории Аджронда в секторе 15.

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