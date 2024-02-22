На республиканку-традиционалистку Никки Хейли в свое время американцы возлагали большие надежды. Еще бы, в конце 2023 года ее рейтинг в обществе настолько вырос, что многие рассматривали ее как потенциальную соперницу экс-президента Дональда Трампа за номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в ноябре 2024 года. Вот только она с большим отрывом уже проиграла первые четыре конкурса по выдвижению кандидатов. Но политик сдаваться не собирается.

Так, бывший губернатор Южной Каролины и сторонница Украины 51-летняя Никки Хейли назвала 77-летнего Дональда Трампа катастрофой для Республиканской партии и "более неуравновешенным и не в своем уме", чем когда он участвовал в выборах впервые.

Столь резкое заявление она сделала во время выступления в Клемсонском университете, который когда-то сама закончила.

"Мы в этой стране не коронуем королей. У нас есть выборы, а Дональд Трамп должен знать лучше других, мы не фальсифицируем народное волеизъявление", - отметила Хейли.

Кроме того, политик заявила, что не собирается выходить из президентской гонки несмотря на неутешительные результаты опросов.

"Многие политики-республиканцы подчинились Трампу. Но послушайте, есть причина, по которой пилоты не могут летать после 65 лет. Есть причина в армии, почему они заставляют вас выходить на пенсию до 65 лет", - отметила кандидатка в президенты США, намекнув на почтенный возраст и Трампа, и 81-летнего Джо Байдена.

Об этом сообщает NBC News.

Политик также вспомнила других республиканцев упрекнув их в том, что они "слишком боятся сказать об этом вслух": "Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, потом боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии".

"Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую потребности выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не жду", – добавила Хейли.

Напомним, что ранее Никки Хейли также заявляла, что Дональд Трамп боится российского лидера Владимира Путина до дрожи в коленях.

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