Турецкая актриса Севда Фердаг умерла на 82-м году жизни. Российским и украинским телезрителям актриса запомнилась благодаря роли в мелодраме "Королек - птичка певчая".

Семья, любовь, упрямство, выбор и фатализм - все это было в мелодраме "Королек - птичка певчая", которой наслаждались миллионы людей во всем мире. Турецкая актриса Севда Фердаг, чье настоящее имя Лютфие Думрул, играла одну из ролей в картине 1966 года "Королек - птичка певчая" по роману турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина. На днях ее не стало.

И правда, турецкая актриса из мелодрамы "Королек - птичка певчая" Севда Фердаг умерла 17 февраля в Стамбуле после продолжительной болезни. Ей был 81 год.

"Севда Фердаг умерла утром 17 февраля 2024 года в своем доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями", — сказано в сообщении.

Отмечается, что похороны состоялись на кладбище Куручешме.

Отметим, что Севда Фердаг - это творческий псевдоним, ведь при рождении она получила имя Лютфие Думрул. У себя на родине Севда Фердаг была настоящей звездой кино и ТВ, прославилась также как певица, модель и театральный художник.

Она родилась 15 августа 1942 года в провинции Балыкесир, но все детство провела в Стамбуле. Ее родные любили искусство и поощряли будущую актрису двигаться к карьере артиста. Она начала сниматься в кино в 16 лет, пойдя по стопам старшей сестры Ферды Фердаг. Однако ее первый фильм "После того дня" стал провалом, и Фердаг вместе с сестрой переехала строить карьеру в Германию. В 1963 году сестры решили вернуться в Турцию, где начинался расцвет киноиндустрии. Актрису взяли на самую крупную киностудию "Ешильчам", где она начала сниматься в десятках фильмов. Первым фильмом, который дал серьезный импульс к росту ее популярности стал "Посланник Азраила" (1963). Фердаг сыграла в более 150 фильмах, сериалах и участвовала в театральных постановках - это роли в таких фильмах, как "Любовь бродит по горам", "Невеста", "Трудный роман", "Отверженные", в которых актриса зачастую играла роковых женщин или женщин-вамп. Актриса несколько раз была удостоена наград главного турецкого кинофестиваля "Золотой апельсин", а в 2009 году получила пожизненную награду этого фестиваля. Она снималась в кино с 1958 по 2009 годы. Читайте также: Любительница РФ устроила танцы, пока везли гроб павшего Героя: скандал попал на видео Уничтожен большой десантный корабль рф: официальные подробности и чем был особенный "Цезарь Куников" Трагедия в семье Ольги Фреймут: ведущая и ее дочь поделились горем