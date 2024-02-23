Байден поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу усилить внимание к "сумасшедшим" публичным выступлениям Трампа. Об этом сообщает "CNN".

Приказ Байдена, ранее не разглашавшийся, свидетельствует о твердой решимости с его стороны представить своего потенциального соперника-республиканца непригодным для занимаемой должности.

Несмотря на более ранние заявления предвыборной кампании о готовности Трампа как кандидата от республиканцев, команда президента по переизбранию теперь, похоже, намерена подчеркнуть резкие различия между Байденом и Трампом, особенно с точки зрения темперамента и мировоззрения.

Советники Байдена рассматривают предупреждение избирателей о потенциальных последствиях следующего президентства Трампа как ключевой аспект своей стратегии всеобщих выборов. Это охватывает широкий спектр вопросов, включая внешнюю политику, репродуктивные права и защиту демократических институтов.

Этот подход основан на опасениях команды Байдена по поводу того, что некоторые избиратели, возможно, упустили из виду то, что они считают наиболее неприятными моментами предыдущего пребывания Трампа на посту президента.

Старший советник предвыборного штаба выразил удивление по поводу количества избирателей, которые, похоже, смотрят на годы правления Трампа через «розовые очки». Чтобы решить эту проблему, кампания направлена на то, чтобы постоянно напоминать избирателям о позициях и действиях Трампа, бросая вызов благоприятным представлениям, которые могли укорениться.

В преддверии запланированных на 5 ноября 2024 года президентских выборов в США ожидается, что демократы выдвинут Джо Байдена в качестве своего основного кандидата. Наряду с Дональдом Трампом фаворитом со стороны республиканцев считается посол США в ООН Никки Хейли.

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