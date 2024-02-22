В Нидeрлaндax произошел особенный инцидент на дороге, который продемонстрировал, что ИИ иногда делает ошибочные выводы.

С 2020 года украинцы привыкают к системе камер автоматической фиксации нарушений на дороге, однако в нашей стране они пока выставляют штрафы исключительно за превышение скорости. Что же касается, например, Нидерландов, то их камеры проводят даже осмотр автомобиля изнутри. Иногда искусственный интеллект там делает очень неожиданные выводы.

Так, в 2023 гoду в Нидeрлaндax произошел особенный инцидент. Мужчина по имени Тим Хансен получил штраф €380 за то, что он почесал голову во время движения автобуса. Оказывается, система, установленная в камере на дороге, решила, что водитель автобуса говорил по телефону.

Мужчину штраф очень удивил, так как он не помнил, чтобы в тот день он с кем-то общался, находясь в машине. Однако вместе со штрафом Тиму пришла фотография, на которой был запечатлен якобы момент нарушения и это дало возможность разобраться в ситуации.

На первый взгляд по снимку и правда можно сделать вывод, что Тим на (самом) деле разговаривает по телефону, но в этом случае система ошиблась - водитель просто почесал голову.

Мужчина уже оспорил штраф и объяснил, почему произошла ошибка, но теперь ему придется ждать до 26 недель, чтобы специальная комиссия вынесла решение.

Интересно, что инспектор, который проверял фотографию и подтвердил штраф, также не заметил "ложного срабатывания".

Отметим, что специалист в области ИИ, который специализируется на разработке алгоритмов для обработки и анализа изображений, объяснил, что система видеонаблюдения Monocam часто делает ошибочные выводы. Так, по алгоритму, рука возле уха действительно свидетельствует о разговору по телефону.

Тим Хансен посоветовал разработчикам добавить в программу распознавания больше фото с пустыми руками возле уха.

Читайте также:

"Банк снял с моего счета почти 20 тысяч": одессит остался без зарплаты, проблемы возникли с "ПриватБанк"

Отменен запрет на взыскание долгов за коммуналку: у кого не будут отключать услуги по неуплате