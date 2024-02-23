Возможно, все не так плохо, как нам кажется.

Согласно данным нового опроса университета Квиннипиак, нынешний президент Джо Байден сохраняет лидерство над бывшим президентом Дональдом Трампом - лидером Республиканской партии.

Подробнее о том, что Трамп пока что проигрывает Байдену по голосам американцев, информирует The Hill.

Опрос показал, что 49 процентов зарегистрированных избирателей поддерживают Байдена, в то время как 45 процентов отдают свои предпочтения Трампу.

По сравнению с аналогичным опросом в январе, отрыв Байдена был несколько больше, когда он получил 50 процентов поддержки, а Трамп - 44 процента. Однако, стоит отметить, что Байден все еще лидирует среди независимых избирателей, которые, как известно, будут играть решающую роль на выборах в 2024 году. Приблизительно 44 процента независимых, участвовавших в опросе, заявили, что поддерживают Байдена, в сравнении с 42 процентами, поддерживающими Трампа.

Среди демократов 93% поддерживают Байдена, в то время как среди республиканцев этот показатель составляет 91% в пользу Трампа.

Группа опросов, проведенная штаб-квартирой The Hill/Decision Desk, показала, что бывший президент опережает Байдена на 2,7 процентных пункта в гипотетической прямой конкуренции.

Опрос также выявил интересное мнение избирателей относительно возраста президентов. 67% избирателей считают, что 81-летний Байден слишком стар для эффективной работы еще четыре года, в то время как 57% считают, что 77-летний Трамп еще не слишком стар для еще одного срока.

Более того, только 35% избирателей считают, что физическая форма Байдена позволяет ему руководить страной еще один срок. Почти столько же (34%) считают, что его ментальное состояние также подходит для этой роли.

В то время как 60% избирателей считают, что физически Трамп может справиться с еще одним сроком, только 48% уверены в его ментальной пригодности.

Читайте также:

"Прекратите ныть и стонать": В Европе жестко отреагировали на угрозы от Трампа

Трампа приговорили к штрафу в 354 млн долларов: политик сделал скандальное заявление

Режим Путина бьет рекорды: в России арестовали священника, который хотел отслужить панихиду по Навальному