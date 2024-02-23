Поклонники до сих пор не могут прийти в чувства после потери любимого кумира.

Недавно, 21 февраля 2024 года, стала известна трагическая новость о кончине в возрасте 50 лет британского актера и комика Юэна Макинтоша.

Подробнее о том, что не стало легендарного актера и комика, информирует британский таблоид Daily Mail.

Юэн Макинтош приобрел огромную популярность благодаря своей роли в популярном британском комедийном сериале "Офис" в образе Кита Бишопа.

Ранее сообщалось, что в последнее время здоровье Макинтоша серьезно подорвалось, и он провел свои последние дни в доме престарелых, что достаточно нетипично для его возраста. Точная причина его скоропостижной кончины не была названа, но поклонники считают, что не последнюю роль в этом сыграл лишний вес актера.

"С большой грустью мы сообщаем о мирном уходе в вечность нашего любимого комедийного гения Юэна Макинтоша. Его семья благодарит всех, кто его поддерживал, особенно дом престарелых Willow Green Care Home. Вскоре состоится частная кремация для семьи и близких друзей, а позже в этом году – торжественная панихида", — заявил пресс-секретарь актера Юэна Макинтоша.

Важно сказать, что помимо роли Кита Бишопа в культовом британском "Офисе", Макинтош также снимался в сериале "Миранда" и телешоу "Маленькая Британия". Кроме того, он активно выступал на фестивале искусств в Эдинбурге, а также играл в мюзиклах.

Эта потеря навсегда оставит след в сердцах его поклонников и коллег, а его образ и талант можно будет лицезреть только в архиве легендарных британских кинолент.

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