Скорбная весть поразила всех украинских поклонников и ценителей украинского искусства: более недели назад, 14 февраля, ушел из жизни известный украинский актер Виктор Раду.

Подробнее о том, что не стало известного украинского актера, информирует Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши в сети Facebook.

Одесский театр юного зрителя раскрыл трагическую новость и вспомнил Раду как выдающегося артиста, который всегда был надежным партнером на сцене, настоящим мужчиной и теплым человеком. Театр отметил, что Виктор Андреевич помогал молодым актерам, передавая им секреты актерского мастерства, всегда был готов к новым ролям и каждый раз создавал настоящие шедевры в своих исполнениях.

Виктор Раду – знаменитый украинский актер, который на протяжении многих лет работал в Одесском театре юного зрителя имени Юрия Олеши, начиная с 1987 года. Его выступления в постановках таких пьес, как "Ромео и Джульетта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Вкус солнца" и многих других, оставались в сердцах зрителей. Скончавшись в возрасте 67 лет, Виктор Раду оставил после себя незабываемое наследие и яркие воспоминания в сердцах коллег, друзей и поклонников, и всех одесситов, а украинский театр лишился по-настоящему талантливого и бесконечно жизнерадостного культурного деятеля.

Важно сказать, что широкой аудитории Виктор Раду известен ролью в сериале "Ликвидация". А в 2020 году на экраны вышел сериал "Прозрение" с его участием. Также артист играл в лентах "Анка из Молдаванки", "Беглянка", "Дежа вю", "Время Х", "Сделай мне больно" и других.

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