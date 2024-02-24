В Новой Зеландии произошел курьезный случай на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Веллингтона.

Так, стало известно, что в Новой Зеландии маленький пингвин вида корора нарушил работу аэропорта Веллингтон. Животное решило устроить себе прогулку по аэропорту, в частности полосой, и из-за его "нужды" несколько рейсов пришлось задержать.

Пингвина на горизонте заметил пилот авиакомпании Air Chathams. Он немедленно вызвал службу безопасности аэропорта на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Маленького пингвина поймали и передали ветеринарам.

"Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока персонал аэропорта Веллингтона справится со своей миссией – помочь необычному гостю. В то время датчики на взлетной полосе показывали 50 градусов, поэтому неудивительно, что пингвину было там не очень уютно!" – сказано в сообщении.

Отметим, что взлетно-посадочная полоса расположена вплотную к скалистому побережью столицы Новой Зеландии. Скорее всего пингвин пролез под забором, окружающим взлетную полосу.

Администрация аэропорта уже усовершенствовала это ограждение, чтобы в будущем не допустить попадания "пернатых друзей" в неприятности.

Как написали местные СМИ, медики выяснили, что пойманный пингвин принадлежит к виду "корора", малый или синий пингвин. Ему около шести недель и скорей всего он заблудился по дороге к заливу Лайалл.

На момент "поимки" птица была худая и голодная, поэтому ветеринары посадили пингвина на специальную диету для набора веса с большим количеством вкусной рыбы. Как только перья птицы станут водонепроницаемыми, "нарушителя" отправят в дикую природу.

Справка:

Корора – самый маленький в мире вид пингвинов. Их рост обычно составляет 25 сантиметров, а вес – примерно 1,1 килограмма.

Пернатые данного вида живут только в Новой Зеландии и Австралии.

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