Невестка Дональда Трампа заявила, что, по ее мнению, долги ее свекра должны быть погашены за счет Национального комитета Республиканской партии (НКРП), а избиратели-республиканцы поддержат такой шаг, сообщает Associated Press.

Лара Трамп заявила во время предвыборной кампании за своего тестя перед праймериз в Южной Каролине, что она не знакома с правилами НКРП по оплате судебных расходов Дональда Трампа по множеству уголовных и гражданских дел. Но она заявила, что, по ее мнению, эта идея получит широкую поддержку среди избирателей, которые рассматривают его судебные дела как политическое преследование.

"Поэтому люди сейчас разъярены. И они видят нападки на него. Они чувствуют, что это нападение не только на Дональда Трампа, но и на эту страну. Поэтому да, я думаю, что это большой интерес для людей, абсолютно", - заявила Лара Трамп.

Кроме многомиллионных расходов на адвокатов, юридические долги Дональда Трампа сейчас превышают полмиллиарда долларов.

При этом, Дональд Трамп, хоть и является лидером президентских праймериз от Республиканской партии, еще не стал кандидатом от Республиканской партии.

Отметим, что в настоящее время Эрик Трамп является исполнительным вице-президентом основной компании семьи Trump Organization. Он является третьим ребенком и вторым сыном Трампа от его первой супруги Иваны.

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