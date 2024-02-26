Кандидат на пост президента США Дональд Трамп неоднократно в различных интервью заявлял, что во время своего предыдущего президентского срока он "хорошо ладил" с Путиным. Именно поэтому ходят слухи, что Европа боится возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом в конце 2024 года, ведь тогда не исключен сценарий, что европейским лидерам придется столкнуться с российским диктатором Владимиром Путиным в одиночку. У экс-премьера Британии Бориса Джонсона на этот счет свое мнение.

Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в очередной раз посетил Киев и дал большое интервью изданию "Европейская правда".

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает, что украинцам не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Джонсон заявил, что победить Россию важно не только для Украины и Европы, но и для Соединенных Штатов и Дональд Трамп это прекрасно понимает.

"Относительно Трампа я не настолько пессимистичен. Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – заявил Джонсон.

Он призвал вспомнить, что именно администрация Трампа ранее сдерживала Путина в течение четырех лет у власти. Этим и продолжит заниматься.

Кроме того, по словам Джонсона, Трамп был первым президентом США, кто предоставил Украине серьезное оружие – "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.

Также Джонсон вспомнил, что Трамп осуществил крупнейшую высылку российских дипломатов.

"Он выбросил из страны 60 российских дипломатов. Это гораздо больше, чем мы ожидали. Поэтому вот что я хочу сказать: американская внутренняя политика является сложной. И дальше по дороге к выборам она будет сложной, многие люди будут делать разные заявления.

Но когда дойдет до дела, то будут весить интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не заключается в том, чтобы все считали, что его победил Путин", – сказал Джонсон.

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