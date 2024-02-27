Несмотря на поражение на предварительных выборах в Южной Каролине, бывший губернатор Никки Хейли выразила решимость продолжать борьбу за выдвижение кандидата от республиканской партии.

Первичные результаты показали, что бывший президент Дональд Трамп одержал значительную победу в Южной Каролине, набрав 60,8 процента голосов, а Никки Хейли получила 38,6 процента, согласно экзитполам.

Как сообщает «газета The New York Times», Никки Хейли, признавая результаты, поздравила Трампа с триумфом, заявив: «Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате». Несмотря на эту неудачу, она подтвердила свою приверженность дальнейшему участию в президентской гонке. Однако решающая победа Трампа в Южной Каролине укрепила заявления о том, что соревнование по существу завершено.

В своей речи после голосования Трамп прямо не упомянул Хейли, но сосредоточился на своем стремлении противостоять нынешнему президенту Джо Байдену на всеобщих выборах. Она выразила намерение бросить вызов Байдену 5 ноября и заявить: «Джо, ты уволен. Убирайся».

Недавние победы Трампа на партийных собраниях, особенно в Неваде, укрепили его позицию лидера в борьбе за выдвижение от республиканской партии.

Несмотря на обвинения Хейли в фальсификации процесса в пользу Трампа в Неваде, бывший президент заручился поддержкой 26 делегатов.

Хейли столкнулась с очередной неудачей на праймериз Республиканской партии в Неваде, проиграв в категории «против всех». Динамика Трампа в этих первых выборах указывает на его значительное присутствие в гонке за выдвижение кандидатов от Республиканской партии.

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