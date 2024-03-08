Очень опытный дипломат заявил, что Дональд Трамп не забывает о войне в Украине и акцентирует на этом внимание.

Появилось интересное высказывание бывшего посла Украины в Австрии Александра Щербы о Дональде Трампе и его взглядах на Украину.

Он поделился своими мыслями в эфире «Тема с Мосейчук», отметив, что Трамп не скромничает – он практически прямо излагает то, что у него на уме и о чем он думает.

Щерба считает, что рассматривать Трампа как непредсказуемую карту — это заблуждение, особенно когда дело касается Украины. По словам специаилиста, Трамп четко выражает свою позицию: он считает, что продолжающаяся война – это плохая новость и ее необходимо решать.

"Нам надо по крайней мере верить словам этого человека. А он говорит, что эта война плохая, эту войну надо заканчивать. Параллельно ни одного плохого слова о Путине он не говорит", - сказал эксперт.

Что интригует, так это то, что, хотя он и стремится положить конец войне, он при этом не акцентирует своего внимания на тиране Путине.

Александр Щерба указывает на поддержку, которую Дональд Трамп получает от своих коллег в Конгрессе, как на признак того, что «не такой он уж и непредсказуемый».

Он также упоминает заявление Трампа о том, что он может положить конец войне буквально за сутки, что, по мнению Щербы, предполагает наличие особой «изюминки» в подходе Трампа.

Также стоит напомнить о том, что Трамп недавно он бросил вызов Байдену на дебаты. Этот шаг произошло сразу за отказом Никки Хейли от участия в гонке Республиканской партии. В разгар предвыборной кампании Трамп не сдерживал своих эмоций и «бил» по остроте ума Байдена, высмеивая его словесные ошибки и неуклюжие походки.

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