Когда в 2017 году Дональд Трамп был с рабочим визитом в Польше, то он предостерегал мировое сообщество против угроз "терроризма и экстремизма". Тем не менее поляки уверены, что с приходом к власти в 2024 году Дональда Трампа, очень многое изменится в мировой политике и в первую очередь это касается поддержки Украины в войне против Путина.
Так, социологи поинтересовались у поляков, считают ли они, что "после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину в войне с Россией".
23,2% ответили "однозначно да", 40,8% респондентов выбрали вариант "скорее да".
11,4% сказали, что скорее не согласны с этим утверждением, 6,1% ответили, что категорически не согласны.
18,5% ответили: "не знаю"/"затрудняюсь ответить".
Такие результаты опроса IBRIS для Radiо ZET.
Вместе с тем стоит отметить, что Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.
"Я встречался с президентом Дональдом Трампом, он своеобразный, очень жесткий человек, я бы сказал, жесткий боец, очень опытный в жестком бизнесе", – заявил президент Польши в интервью Kanal Zero.
Согласен с Президентом Польши и британский экспремьер Борис Джонсон. На днях он выразил уверенность, что Трамп будет продолжать поддерживать Украину, как это произошло с поставкой Javelin.
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