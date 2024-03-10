64% опрошенных поляков считают, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах США прекратят поддерживать Украину, которая воюет против России.

Когда в 2017 году Дональд Трамп был с рабочим визитом в Польше, то он предостерегал мировое сообщество против угроз "терроризма и экстремизма". Тем не менее поляки уверены, что с приходом к власти в 2024 году Дональда Трампа, очень многое изменится в мировой политике и в первую очередь это касается поддержки Украины в войне против Путина.

Так, социологи поинтересовались у поляков, считают ли они, что "после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину в войне с Россией".

23,2% ответили "однозначно да", 40,8% респондентов выбрали вариант "скорее да".

11,4% сказали, что скорее не согласны с этим утверждением, 6,1% ответили, что категорически не согласны.

18,5% ответили: "не знаю"/"затрудняюсь ответить".

Такие результаты опроса IBRIS для Radiо ZET.

Вместе с тем стоит отметить, что Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.

"Я встречался с президентом Дональдом Трампом, он своеобразный, очень жесткий человек, я бы сказал, жесткий боец, очень опытный в жестком бизнесе", – заявил президент Польши в интервью Kanal Zero.

Согласен с Президентом Польши и британский экспремьер Борис Джонсон. На днях он выразил уверенность, что Трамп будет продолжать поддерживать Украину, как это произошло с поставкой Javelin.

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