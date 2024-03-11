Астрологи назвали те знаки Зодиака, для которых первый месяц весны будет роковым. Их ждут скандалы, измена и даже разрыв отношения.
Близнецы должны быть внимательны и следить за проявлением своих эмоций. Не стоит уделять внимание тем, кого вы не слишком хорошо знаете. Нечестные люди способны на конфликт, а это плохо отразится на вашей репутации.
Рак
Раку нужно быть морально готовым к тому, что вас кто-то предаст. Причем, велика вероятность того, что речь идет об измене со стороны любимого человека. Астрологи утверждают, что у представителей знака еще есть шанс предотвратить неприятное событие, потому что часть вины лежит на ваших плечах.
Лев
Представители этого знака Зодиака в марте рискуют вляпаться в огромный скандал, из-за которого от них отвернутся самые близкие люди.
Вторая половинка может не поддержать вас в самый сложный момент. Однако вы можете все исправить, если объясните любимому человеку свою проблему и честно во всем признаетесь.
Весам не нужно ограничивать себя в возможностях. Впрочем, нужно сохранять доверительные отношения с самыми близкими людьми. Кроме того, будьте готовы много работать и ваши усилия будут достойно вознаграждены.
Стрелец
Во второй половине марта этому знаку просто не повезло с окружением, в котором затаился плохой человек, готовящийся всадить вам нож в спину. Остается только спокойно отнестись к факту предательства и не корить себя. Не думайте, что вы заслужили такое отношение.
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