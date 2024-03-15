Узнайте, у каких знаков Зодиака чаще всего не складывается в личной жизни, так как они всегда находятся в поиске новых эмоций. И чаще всего они получают их "на стороне".

Измена мужа или любимого человека - это всегда боль, потому что это предательство. Более того, иногда эта боль бывает настолько острая и невыносимая, что каждый день нужно собирать себя по кусочкам. При этом психологи утверждают, что способов избежать измены не существует и как бы кто-то не контролировал своего любимого человека, шанс на измену будет всегда. А вот астрологи уверены, что многое зависит от того, под какой звездой родился человек.

Так, стало известно, какие знаки Зодиака чаще всего изменяют своим любимым.

Первое место: Близнецы

Так, рожденные в промежутке 22 мая – 21 июня люди считаются самыми склонными к изменам. Все дело в том, что Близнецы по своей натуре импульсивны и если они находят кого-то, кто хоть немного их заинтриговал, то они склонны колебаться.

Второе место: Овен

Овны очень страстны, прямолинейны и эмоциональны. Они умеют очаровывать. Но только жаркая страсть между Овном и его партнером может удержать этот знак Зодиака от измен.

Если Овен решит изменить, он не станет это скрывать. Вполне возможно, он придет и вывалит все, как есть.

Третье место: Водолей

Водолей всегда будет в поисках новых ощущений, эмоций, впечатлений и переживаний.

Чтобы обуздать эту сторону Водолея, партнер должен уметь удивлять и быть разнообразным. Иначе Водолею станет просто скучно и он поскачет на поиски новых приключений.

Четвертое место: Весы

Угодить Весам не так уж просто, ведь они часто меняют свое мнение, а также не терпят критики в свой адрес. При этом Весы чаще всего изменяют на уровне эмоций, а до секса у них редко доходит.

Удержать рядом Весов сможет только сильная личность. В противном случае, Весы будут изменять или постоянно менять своих партнеров. Интересно, что они настолько искусны в этом деле, что могут собрать всех своих любовников в одном месте и никто ничего не заподозрит.

Пятое место: Рак

Раки очень чувствительны и эмоциональны. Они уважительно и терпеливо относятся к своему партнеру, но обязательно потребуют от него такой же взаимности и отдачи.

Если же Раки не получают то, чего они (по их мнению) заслуживают, они разочаровываются в партнере и идут "налево".

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