Ни для кого не секкрет, что две ведущие экономики мира – США и Китай давно оспаривают друг у друга первое место в мире по влиянию. Так, азиатский гигант уверенно лидирует в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности (то есть с учетом стоимости жизни внутри страны), а Штаты примерно с таким же отрывом сохраняют лидерство по абсолютным показателям. Не удивительно, что во время своего президентства Дональд Трамп захотел ослабить экономику Китая.
Стало известно, что в 2019 году, будучи президентом США, Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) дискредитировать власти КНР.
С этой целью в в китайских социальных сетях была начата тайная кампания для распространения в Сети негативной информации о членах правительства Си Цзиньпина. Вместе с этим агенты ЦРУ под прикрытием передавали порочащие честь и достоинство данные об этих лицах новостным агентствам в других странах.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления отставных сотрудников ведомства.
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