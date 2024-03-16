Ни для кого не секкрет, что две ведущие экономики мира – США и Китай давно оспаривают друг у друга первое место в мире по влиянию. Так, азиатский гигант уверенно лидирует в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности (то есть с учетом стоимости жизни внутри страны), а Штаты примерно с таким же отрывом сохраняют лидерство по абсолютным показателям. Не удивительно, что во время своего президентства Дональд Трамп захотел ослабить экономику Китая.

Стало известно, что в 2019 году, будучи президентом США, Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) дискредитировать власти КНР.

С этой целью в в китайских социальных сетях была начата тайная кампания для распространения в Сети негативной информации о членах правительства Си Цзиньпина. Вместе с этим агенты ЦРУ под прикрытием передавали порочащие честь и достоинство данные об этих лицах новостным агентствам в других странах.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления отставных сотрудников ведомства.

В материале указано, что данная кампания якобы была ответом на стремительно развивающееся глобальное присутствие Пекина.

В своих публикациях агенты утверждали, что члены правящей Коммунистической партии КНР якобы "скрывают незаконно полученные деньги за границей", и называли коррумпированной и расточительной китайскую инициативу "Один пояс и один путь". Усилия были направлены на то, чтобы "разжечь паранойю" в руководящих кругах Китая и вынудить их тратить ресурсы на "погоню за призраками".

Отметим, что в ЦРУ пока отказались комментировать сообщения Reuters, и не уточняют, продолжается ли программа. Сообщается, что она выходила за пределы Китая и воздействовала на общественное мнение в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной части Тихого океана.

Напомним, недавно экс-президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина умнейшим человеком.

"Он первоклассный человек и лучший в своей игре, —" сказал бывший американский лидер, а также охарактеризовал председателя КНР как "блестящего человека". В Голливуде невозможно найти никого на роль Си Цзиньпина, поскольку "таких людей, как он, нет", отметил экс-президент.