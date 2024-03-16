Если верить астрологам, то вторая и третья декады марта - благоприятный период для приумножения капитала и увеличения дохода. Вот только касается это не всех, так как лишь некоторым знакам Зодиака улыбнется фортуна. Что же касается большинства, то они могут оказаться у разбитого финансового корыта, если не проявят осмотрительность и будут рисковать.
Весы
Астрологи уверяют представителей этого зодиакального созвездия, что если они откроются всему новому и неизведанному, то Вселенная пойдет им навстречу и вознаградит за старания.
Так, весеннее равноденствие 20 марта и ближайшие дни после него, запомнится значимыми событиями. Весы, похоже, получат то, к чему они так долго стремились - успех, славу и финансовую стабильность.
Стрелец
Астрологи говорят, что март для Стрельцов очень благоприятный месяц, когда они могут расслабиться, ведь деньги придут через удовольствие.
Так, любые начинания Стрельцов ждет успех, вложения принесут прибыль, а покупки окажутся удачными. При этом представители этого зодиакального созвездия смогут найти идеальный баланс между заработком и расходами, а также отложить на долгосрочные цели: путешествие, обучение ребенка или покупку дорогостоящей техники.
Астрологи советуют Стрельцам не бояться рисковать и даже принять участие в лотереи или розыгрыше. Может вы и не верите в свою победу, но должны знать, что звезды сулят вам большой выигрыш. Однако не стоит забывать, что все нужно делать с умом.
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