Ни для кого не секрет, что 45-тый Президент США Дональд Трамп не питает особых симпатий к Украине. Еще бы, он неоднократно заявлял, что США должны перестать помогать Украине, так как втайне он очень восхищается Владимиром Путиным, а недавно Трамп даже назвал российского диктатора очень умным и влиятельным человеком, который любит свою страну и хочет, чтобы Россия преуспела в мировой политике. Обозреватель Washington Post объяснил, почему у Трампа сложилось такое мнение.

Так, журналист The Washington Post Макс Бут считает, что Трамп уже неодно десятилетие не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения. Именно поэтому, по словам эксперта победа Трампа на выборах в США может обернуться для Украины катастрофой, ведь Трамп настроен радикально против поддержки Киева.

Тут стоит отметить, что когда началось вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Трамп оценил его как "гениальное" и "умное" действие. Он также заявлял о возможности завершения войны в Украине "за один день", что предполагало бы капитуляцию Киева.

"Ни для кого не секрет, что Трамп пророссийский — и, в частности, в отношении Владимира Путина. Избранный с помощью России в 2016 году, Трамп никогда, никогда не критикует российского диктатора, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии. Трамп прошел путь от приглашения России в 2016 году до вмешательства в выборы в США, … а в 2024 году пригласил Россию вторгнуться в страны НАТО, которые недостаточно платят за защиту", — пишет Бут.

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