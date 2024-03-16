Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал украинцев не паниковать в связи с возможной победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

Никто не станет отрицать, что Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, в то время как Дональд Трамп никогда не проявлял публичной симпатии или хотя бы сострадания к Украине даже после зверств российской армии во время окупации Бучи и Ирпеня. Поэтому странно звучат заявления Джонсона, что украинцам не стоит бояться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Так, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в колонке для издания NV призвал украинцев не демонизировать экс-президента США Дональда Трампа, поскольку именно Трамп стал первым американским президентом, передавшим Киеву оружие.

Более того, Борис Джонсон заявил, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.

"Поэтому я думаю, что в конечном итоге он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я полагаю, что это изменится после президентских выборов, – заявил Джонсон, предполагая, что в определенный момент республиканец все же может поверить, что способен вести переговоры с диктатором, но ненадолго.

В той же статье Джонсон выразил уверенность в поддержке США Украины при переизбрании Трампа. По его мнению, экс-лидер США не является потенциальным диктатором, которым его стремятся выставить его противники.

Напомним, что Напомним, CBS News опубликовало новый опрос, согласно которому 45-й президент США Дональд Трамп опережает действующего американского лидера Джо Байдена на 4% на предстоящих выборах 2024 года.

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