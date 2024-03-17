Марк Гарланд был ошарашен, когда увидел в одном самолете своего двойника, который имел такую же внешность, одежду и даже имя.

Есть поверье, что у каждого человека в мире существует семь двойников. При этом с детства каждого из нас убеждают, что человек – это уникальное сочетание множества индивидуальных признаков, доставшихся нам по наследству от родителей, поэтому на Земле можно встретить людей с похожими лицами, но нет двух одинаковых личностей. И тем не менее часто появляются в прессе рассказы о жителях разных стран и континентов, не связанных кровно, но которые имеют абсолютно идентичную внешность.

Например, на днях 58-летний Марк Гарланд рассказал South West News Service об удивительной встрече, которая состоялась 2 марта во время полета из Лондона в Бангкок.

Так, водитель автобуса, родом из Троубриджа, Великобритания случайно встретил похожего на себя мужчину с таким же именем, интересами и количеством детей.

Марк Гарланд проходил регистрацию на свой рейс в Таиланд, когда агенты на посадке с удивлением сказали ему, что он уже зарегистрировался.

У сотрудников авиакомпании ушло 40 минут на то, чтобы выяснить, что билет на один рейс купили два человека с одинаковыми именами и фамилиями. Таким образом в зале ожидания водитель автобуса встретился со вторым Марком Гарландом — 62-летним строителем из деревни Уормли, графство Глостершир.

Мужчины были поражены невероятной схожестью: совпадали и комплекция, и прически. Двойники пришли в еще большее удивление, когда осознали, что купили билеты на соседние места в самолете.

"Я был в шоке тем, насколько это странно", — сказал младший Марк, увидев своего дублера в полете. "Люди говорили, что мы можем быть братьями. Я сказал: "Смотри, я Марк Гарланд", показывая ему свой паспорт, и он начал смеяться, открыл свой паспорт и показал мне свое имя".

Затем они в шутку начали обвинять друг друга в том, что создали так много "проблем".

Старший Марк был также ошеломлен этой встречей, восклицая: "Это было безумие – я никогда не видел ничего подобного. Я подхожу к столу и вижу парня, который выглядит так же, как я, но он немного больше меня", — сказал строитель, прежде чем дерзко пошутить. "Я красивее".

Как оказалось, младший и старший Марк случайно решили поехать в Таиланд на каникулы на четыре и три недели соответственно.

В течение 11 часов полета двойники общались и выяснили, что имеют много общего. Оказывается, эти двое жили всего в 15 минут езды и раньше неосознанно пересекались.

"Я водитель автобуса, и Марк сказал, что иногда пользуется моим автобусом", – сказал Марк.

Кроме того, оба мужчины имели по четыре ребенка, хотя водитель автобуса Марк никогда не был женат, а строитель Марк был разведен.

Они даже знали некоторых из тех же людей. "Один из моих коллег знает его и ходит с ним в паб", — сказал младший Марк.

И, конечно же, оба мужчины обожают Таиланд, каждый из них посещал этот рай Юго-Восточной Азии десятки раз.

"Я сказал ему, что был там 13 раз, а он сказал мне, что был 83 раза", – сказал старший Марк.

К концу полета пара стала настолько неразлучной, что Марк-младший "немного подремал у него на плече".

Теперь оба Марка считают, что это начало постоянной связи. "Эта случайная встреча сделала меня счастливым", — сказал водитель автобуса, который планирует поддерживать связь со своим старшим коллегой и встретиться за кружкой пива в Таиланде.

"Я нашел друга на всю жизнь", – поддержал старший Марк.

"Находить похожих на себя людей очень странно, — рассуждает совладелица сайта Twin Strangers Ним Джини. — Это пугает, восхищает и в то же время дает пищу для размышлений. Порой ты живешь с четкой уверенностью в своей уникальности. А потом ты смотришь на человека, который выглядит как твоя копия, и вдруг понимаешь, что ты не настолько уникален, как казалось раньше".

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