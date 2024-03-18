В США родился редкий теленок с двумя лицами. У животного четыре глаза, два носа, два рта и два уха.

Никто не станет отрицать, что возможности природы безграничны и бесконечны. И правда, иногда природа создаёт такие чудеса и аномалии, которые не может создать ни один человек на свете. Например, время от времени мир потрясают новости о рождении невероятных двухголовых животных или тех, у кого недостает какой-то части тела. В основном такие мутанты сразу же умирают, но есть и такие, которые живут вполне нормальной жизнью. Очередной случай произошел в США.

Так, стало известно, что в штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. У животного четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Теля назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

Об этом пишет Associated Press.

Сейчас теленку около двух недель. В настоящее время теленок Deux Face имеет слишком слабые ноги и не может двигаться самостоятельно. Кроме того, из-за врожденной аномалии животному трудно поднять голову. А чтобы Deux Face не беспокоить, журналистов и желающих увидеть "прихоть природы" вживую не пускают к ней в гости.

Владелец фермы, где зафиксировано случай аномалии, Дон Бро назвал чудом то, что теленок с двумя лицами родился живым. Еще бы, по статистике большинство телят с полицефалией рождаются мертвыми – вероятность составляет 1 к 400 миллионам. И только некоторые из таких животных живут по несколько часов или дней.

"Ей трудно поднять голову, но она держит ее все больше и больше, поскольку становится сильнее. Она еще не может стоять самостоятельно. Мы кормим ее из бутылочки с самого начала. Не похоже, что она страдает или испытывает боль. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она преодолела много трудностей, но только время покажет ее дальнейшую судьбу. Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему", - говорит Дон Бро.

Иже известно, что для поддержки Deux Face используется стропа, пока она работает над развитием мышц ног. В последнем сообщении от семьи Бро говорится, что они "вывели ее на улицу, чтобы она немного позагорала и пообщалась с другими коровами".

Справка:

Полицефалия – результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов.

Состояние характеризуется наличием нескольких голов.

Полицефалия в большинстве случаев встречается у рептилий – особенно у змей и черепах.

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