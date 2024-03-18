Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут продвинуться по карьерной лестнице. По словам экспертов, начальство наконец оценит их старания и труд и вознаградит за это.

Астрологи уверяют, что хорошие и плохие времена в карьере каждого человека зависят не столько от его трудолюбия, сколько от положения планет во время их транзита.

И правда, весна обещать быть богатой на события, так как именно в марте всех нас ожидает ингрессия Солнца в знак Овна, которая сменит философскую и несколько неопределенную энергию Рыб на активную и смелую энергию чистого Солнца. Такие изменения активизируют в людях физическую силу, энергичность, упрямство, умение по-детски радоваться, открыто принимать любые трудности, проявляя бесхитростность и честность.

А вот лунное затмение в конце марта в знаке Весов заставит многих сместить акценты на партнерские отношениях, будь то союзы единомышленников, деловые или брачные отношения. Станет актуальным пересмотр многих существующих альянсов, разрывы уже изживших себя связей и объединений, а также создание новых — более перспективных, на других основаниях и идеях.

Стало известно, на какие знаки Зодиака небесные светила этой весной будут иметь особое влияние, что будет способствовать стремительному росту в профессиональной сфере, повышению зарплаты и появлению новых возможностей для трудоустройства.

Близнецы

Близнецы могут завершить все проекты, над которыми работали длительное время. Конечно, это не останется незамеченным, поэтому уже совсем скоро у вас может состояться разговор с руководством.

Кроме того, представителям этого знака нужно будет принимать непростые решения, иногда идущие в разрез с прошлыми жизненными установками. Интересно то, что результаты начавшихся изменений будут полностью зависеть от самих Близнецов, от выбранной ими позиции, нравственных убеждений или интеллекта.

Кстати, к концу года возле Близнецов может появиться человек, чье расположение приведет к новым возможностям.

Скорпион

Звезды предсказывают, что рожденные под этим знаком весной 2024 года смогут получить несколько источников дохода, ускорить развитие собственного бизнеса и сделать удачные инвестиции в новые проекты. Под влиянием Юпитера Скорпионы получат повышение на текущей работе. Стоит быть готовыми к тому, что нагрузки также возрастут, но и повышение зарплаты гарантировано.

Наиболее удачным месяцем в профессиональной сфере станет апрель. Именно тогда будут самые высокие шансы для продвижения на рабочем месте, а также возможности получить государственную должность.

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