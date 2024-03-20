Даже не смотря на скептику и юмор в социальных сетях, миллиардер из Австралии настроен очень решительно.

Появилась удивительная информация, что проект корабля «Титаник II», поддерживаемый австралийским горнодобывающим магнатом Клайвом Палмером, планируется отправить в плавание в 2027 году с целью повторить знаковое путешествие. Об этом пишет «dailystar».

Однако, несмотря на задержки и скептицизм, Палмер по-прежнему привержен проекту, утверждая, что «Титаник II» будет «намного лучше оригинала».

Важно отметить, что первоначально планировалось начать строительство в 2016 году, однако проект столкнулся с неудачами, в том числе с задержками, связанными с пандемией Covid-19. Однако миллиардер из Австралии настаивает на том, что у него есть финансовые средства для реализации проекта, утверждая, что он мог бы построить Титаник «10 раз заново».

Хотя некоторые пользователи социальных сетей выразили скептицизм и юмор по поводу проекта богатого Палмера, это его не испугало.

Также сообщается, что предлагаемый корабль, рассчитанный на 2500 пассажиров, вызвал интерес миллионов людей.

Еще есть сведенья о том, что запланированный рейс «Титаника II» будет повторять маршрут оригинального суперкорябля — из Саутгемптона в Нью-Йорк. Несмотря на трудности и критику, Палмер полон решимости воплотить свое видение «Титаника II» в реальность.

"Теперь у меня больше денег. Так что я мог бы сделать "Титаник". Я сделаю это", - заявил он.

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