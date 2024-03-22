Из женщин вышли бы лучшие детективы в истории: особенно, если мы говорим про расследование любовных дел.

Каждая женщина знает, что измену мужчины можно легко разоблачить, если знать о главных признаках, указывающих на неверность партнера. Например, на отношения на стороне могут указывать частые вечерние звонки или то, что мужчина начал непривычно внимательно относиться к желаниям и просьбам супруги. А недавно стало известно, что вывести мужа "на чистую воду" помогло мобильное приложение.

Так, в TikTok стал вирусным ролик от пользователя Меган МакГи, которая обнаружила неверность своего ныне уже экс-супруга благодаря приложению для трекинга бега Strava.

Меган и ее бывший муж активно увлекались бегом занималась спортом, используя приложение Strava. Это мобильное приложение, оснащенное функциями социальной сети, позволяет фиксировать маршруты пробежек, чтобы потом иметь возможность делиться ими с друзьями.

Однажды девушка открыла приложение и заметила, что ее муж во время пробежки регулярно прекращал бег на одном и том же расстоянии в полмили от точки старта, возле дома неизвестной дамы, а потом возвращался к себе.

Следствие с помощью друзей подтвердило подозрения Меган о существовании "той самой" разлучницы.

В откликах на видео другие пользователи также поделились своим опытом раскрытия неверности благодаря интернет-сервисам.

Одна из подписчиц МакГи написала, что раскрыла измену бывшего, когда владелец квартиры на Airbnb оставил отзыв, где упомянул ее парня и Марту как идеальных гостей, хотя на самом деле ее звали иначе.

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