Лунное Затмение - это период, когда активируются самые глубинные слои психики человека, а значит все страхи, комплексы, обиды, душевные раны и разочарования будут кипеть и бурлить.

Уже совсем скоро, а именно 25 марта 2024 года ожидается лунное затмение. В этот период, как правило, всегда ощущается нехватка эмоций, сложности проявления интуиции, опустошенность внутреннего мира. Астрологи рекомендуют уже за 3—4 дня до самого события по возможности беречь энергию. Не стоит назначать деловые встречи, делать инвестиции, начинать долгосрочные путешествия. Что же касается личной жизни, то рекомендуется соблюдать благоразумие и хладнокровие, ведь излишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Особенно это коснется трех знаков Зодиака.

Итак, с 18 марта 2024 человечество вошло в затменный период. Астрологи говорят, что это очень напряженная и турбулентная точка, когда эмоции человека становятся слишком сильными, в результате, держать марку многим оказывается не под силу. Именно поэтому в Полнолуние люди очень часто сбрасывают маски и демонстрируют то, чем наполнены.

Овен

На этой неделе Овны могут конфликтовать в плоскости, где они имеют значительное влияние — это может быть, например, работа. Так, кто-то из их коллег, руководства или партнеров не будет воспринимать мнение Овна так, как ему бы хотелось. Это станет и причиной для ссоры, и поводом для личных обид. Карты таро советуют слушать внутренний голос и стараться избегать импульсивных решений.

Телец

Тельцы будут крайне недовольны резкой сменой обстоятельств. Вообще, изменение планов — это то, что заставляет представителей данного знака Зодиака серьезно нервничать, ведь они не любят покидать зону комфорта.

Весы

Весы могут оказаться в центре скандала из-за каких-то сплетен, интриг, недоразумений. Вероятнее всего, конфликт будет связан с семейными отношениями — не сможете договориться с партнером, зацепите старую рану в общении с родителями, детьми и тому подобное. Карты таро советуют не забывать о том, что все неприятности со временем проходят, а вот неприятный осадок от резких слов может оставаться надолго. Поэтому даже если вы очень злые или обиженные, не следует говорить неприятные вещи своим близким.

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