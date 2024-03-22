Это уникальное событие произошло после того, как женщина практически 20 лет отработала на станции.

Рехан Мэрилебон Хаваджа, преданная железнодорожная работница из Лондона, решила отметить свое почти двадцатилетнее пребывания на станции Мэрилебон.

Да, она так влюблена в станцию, что взяла себе имя в ее честь. Таким образом она подчеркнула глубокую привязанность к станции, на которой она провела большую часть своей карьеры.

Ее новое имя очень похоже на «Мэри», имя, которое она так обожала, что подумывала взять его себе. Начав свой путь работником на Chiltern Railways, Рехан с тех пор занимала различные должности, в том числе диспетчера, бригадира и начальника станции. Сейчас она работает менеджером по безопасности в сети, но особое место в ее сердце занимает станция Мэрилебон.

Когда радиостанция отметила свое 125-летие, Рехан сочла целесообразным и дальше поддерживать свою связь с Чилтерном, поскольку она приближается к своему 20-летнему юбилею.

Описывая станцию как нечто большее, чем просто кирпичи и раствор, она выразила свою глубокую близость.

«Чем больше я исследовала ее за время моего пребывания здесь, тем больше влюблялась в нее. Я действительно чувствую себя здесь как дома вдали от своего жилья», - сказала женщина.

Несмотря на свои скромные размеры, станция Мэрилебон обладает уникальным очарованием, характеризующимся теплотой и гостеприимством — чувство, которое Рехан глубоко ценит.

Она поблагодарила преданных своему делу сотрудников станции за их непоколебимую приверженность и гостеприимную атмосферу, которую они создают.

В ознаменование юбилея у входа на Хэрвуд-авеню также были представлены инсталляции современного искусства, которые дополнили богатую историю и яркую атмосферу станции.

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