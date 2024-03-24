В Полтаве женщина 19 раз брала в одном и том же магазине продукты и не платила.

Кража в продуктовом магазине – частое событие и головная боль для менеджмента практически всех предприятий розничной торговли. И действительно, даже при наличии камер видеонаблюдения есть люди, которые постоянно пытаются украсть продукты, алкоголь или мелкие товары у кассы. Резонансное преступление недавно раскрыли полтавские правоохранители.

Так, стало известно, что чуть ли не через день "скупала" в одном и том же магазине одна жительница Полтавы.

В конечном счете была доказана ее причастность к 19 кражам продуктов.

По данным суда, женщина с сентября по ноябрь 2023 года выносила продукты питания в одном из магазинов. Она все клала себе в сумку и не расплачивалась за товар.

Из магазина подозреваемая выносила только продукты питания, такие как колбасу, сыры, десерты, мясо, корм для кошек, сметану и прочее. Она могла набрать продуктов на 300-500 грн, не заплатить, а на следующий день снова прийти в магазин, фиксировавший камеры наблюдения.

И хотя суд установил, что женщина "страдает психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, имеет синдром зависимости, получает заместительную терапию", но ей придется отбыть наказание в виде пяти лет лишения свободы, поскольку она ранее уже была судима. Об этом говорится в приговоре районного суда Полтавы

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась. Она сообщила, что питалась украденными продуктами, часть средств магазина уже возместила.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что наказание за кражу продуктов в магазине предусматривает от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные и исправительные работы, арест или лишение свободы. Причем при краже играет роль, или распорядился вор украденным товаром или нет.

Читайте также:

Украинцы вспомнили о знаковой дате для страны: "Урок другим государствам, никогда не верьте обещаниям"

Украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности

Массовое ЧП в Полтаве, в больницах уже почти 30 человек: что известно сейчас