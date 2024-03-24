Если верить астрологам, то апрель 2024 станет для многих месяцем неожиданностей.

Например, мужчины станут более мягкими, мечтательными, чувствительными, а женщины войдут в роль амазонок: будут стремиться к лидерству, завоеваниям и независимости. К тому же нужно учитывать, что 8 апреля будет Солнечное затмение, поэтому большинству людей придется действовать в условиях полного хаоса и неопределенности, поэтому каждому человеку придется направить свое внимание в "здесь и сейчас".

Телец

Гороскоп для Тельца на апрель 2024 предвещает один из самых ярких месяцев не только года, но скорее даже пятилетки. Все дело в том, что в этом месяце запускается магический период – 40 дней до и 40 дней после дня рождения, а в большинстве эзотерических учений это время считается сакральным.

Астрологи рекомендуют представителям данного зодиакального созвездия в апреле проявить инициативу: задавать вопросы, предлагать помощь, давать понять, что определенный человек небезразличен. К концу месяца все может перерасти в головокружительный роман. Если же у вас уже есть вторая половинка, не забывайте почаще ей говорить о том, как вы ее любите.

Лев

В апреле три планеты в Овне наполнят сердца Львов юношеским задором, отвагой и бесшабашностью, усилив радость жизни, а это многим понравится. При этом петля Меркурия может оживить какие-то старые идеи и планы, которые были задвинуты в долгий ящик.

Вполне вероятно, что в апреле Львы будут будете наслаждаться комплиментами и сюрпризам. Однако астрологи не рекомендуют торопить события - отношения должны развиваться естественным образом.

Козерог

Астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака на время разойтись и поменьше взаимодействовать с родными, любимыми, детьми и родителями. Лучше сбежать ото всех на работу или съездить в короткий отпуск – в первой декаде месяца.

И уже издалека, на безопасном расстоянии, рассказать родным, как вы их любите. Но если вы давно не виделись, то наоборот, могут случиться неожиданные встречи, которые пройдут благополучно.

Продолжайте беречь в своем сердце страсть и искренность. Не стоит сдаваться и опускать руки. Ваше счастье уже близко. Ну а если вы уже в отношениях, попробуйте перевести их на новый уровень.

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