Стало известно, под какими созвездиями чаще всего рождаются самые умные и начитанные люди.

Астрологи убеждены: планеты и звезды, которые были видны в небе в момент рождения человека, во многом определяют не только его судьбу и характер, но и способности, в том числе интеллектуальные.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака считаются самыми умными, ведь они способны усваивать самую разную информацию с космической скоростью. Еще бы, тяга Близнецов к новым знаниям и умениям безгранична. Правда, Близнецы не умеют раскладывать полученные знания "по полочкам" в своей голове, поэтому в "чертогах разума" у них примерно такой же беспорядок, как в комнате и жизни.

Кстати, острый ум и неподдельное любопытство помогают им становиться лидерами и находить новые перспективы.

Дева

Как и Тельцы, Девы обладают прежде всего практическим интеллектом. Представители этого знака Зодиака способны быстро освоить новое дело и легко находят книги, необходимые им для работы, будь то литература по специальности или пошаговые инструкции по развитию полезных личностных качеств. Таким образом Девы легко усмирят любой хаос вокруг себя.

Водолей

Водолеи способны покорить мир своим интеллектом, но главный секрет их успеха - умение предугадать ситуации. Астрологи утверждают, что именно "дар провидца" помогает представителям этого знака избегать опасностей. А даже если они и попали в неприятности, то быстро найдут выход из сложной ситуации благодаря своей оригинальности.

А еще Водолеи - настоящие рекордсмены по количеству книг в домашней библиотеке, ведь книги для Водолеев — это прежде всего источник новых идей и знаний об этом мире. Особенно их привлекает научная фантастика, а также литература, посвященная ключевым открытиям прошлого и настоящего.

Стрелец

Уверенные в себе и целеустремленные Стрельцы чаще других совершают важные открытия и становятся "двигателями прогресса". Они внимательны к деталям и с радостью делятся поистине энциклопедическими знаниями о том, чем всерьез увлечены. Причем это может быть все, что угодно: от кулинарии и путешествий до серьезных научных исследований.

Козерог

В отличие от одаренных природой, но ленивых Водолеев и Близнецов, амбициозные и решительные Козероги привыкли добывать знания упорным трудом. Они - хитрые стратеги, которые могут выстроить долгосрочный план и стать лидером. Дисциплина и тотальный контроль помогают Козерогам не нарушать правила и хвастаться идеальной деловой репутацией.

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