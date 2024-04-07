В Херсонской области возле Крынок оккупанты расстреляли украинских военнопленных.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

На видео видно, как представитель ВС РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата", – говорится в сообщении.

В описании под видео отмечено, что расстрел произошел возле Крынок Олешковской общины в Херсонской области, отмечают в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора добавили, что "в который раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил".