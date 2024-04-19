Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил в эфире CNN, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он потенциально мог бы выступить посредником в разрешении войны между Россией и Украиной.

«Президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если россия все еще будет наступать на том этапе», - заметил Джонсон.

Также он подчеркнул, что во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год не было крупных глобальных воин, объяснив нынешнюю ситуацию предполагаемым неуважением к Джо Байдену со стороны соперников США.

Ранее бывший президент США пообещал положить конец войне в Украине в течение 24 часов, предложив потребовать уступок от Киева и предупредив Москву, что он предложит Украине значительные стимулы, если соглашение не будет достигнуто.

Однако в сообщениях The Washington Post говорится, что Трамп намеревался оказать давление на украинские власти, чтобы они отказались от контроля над Крымом и Донбассом.

По данным CNN, Трамп планирует инициировать свой мирный план вскоре после победы на выборах в ноябре 2024 года или сразу после своей инаугурации в январе 2025 года.

В ответ на это Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Киев, но решительно выступил против любых территориальных уступок.

Да, правительство Украины настаивает на восстановлении границ 1991 года и выводе российских войск за эти границы.

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