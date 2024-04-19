Даже если бы Трампа посадили в тюрьму, это не помешало бы ему снова баллотироваться на пост президента, поскольку Конституция США прямо не запрещает это.

Сообщается, что бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с рядом юридических проблем, включая четыре уголовных дела различной сложности, как пишет «eurointegration».

Дело «Плата за молчание».

Это дело, рассматривается в Окружном суде Манхэттена. Трампа обвиняют в фальсификации финансовых отчетов с целью повлиять на выборы 2016 года путем организации выплат актрисе, модели Playboy и сотруднику Trump Tower за молчание о предполагаемых сексуальных отношениях. В случае признания виновным ему может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Дело «Преступной организации».

Оно связанное с вмешательством в выборы, слушается в высшем суде округа Фултон, штат Джорджия. Трампа и еще 18 человек обвиняют в создании преступной организации, целью которой было повлиять на результаты выборов 2020 года. Ему грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения по самому серьезному обвинению. Сообщается, что доказательства против него веские.

Дело о секретных документах.

Это федеральное дело, рассматриваемое в Окружном суде Южного округа Флориды, касается того, что Трамп после ухода с поста вывез секретные документы из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Потенциальное наказание неясно из-за сложности федеральных дел. Однако дело слушает судья, назначенный во время президентства Трампа, что может сыграть в его пользу.

Дело о событиях 6 января.

Это также федеральное дело, рассматриваемое в Окружном суде округа Колумбия, сосредоточено на роли Трампа в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Обвинения серьезные и грозят тюремным заключением на срок до 20 лет. Несмотря на юридические проблемы, уникальный политический статус бывшего президента США может повлиять на результат.

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