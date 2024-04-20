Эта уверенность объясняет, почему Джонсон ранее не вынес на голосование одобренный Сенатом законопроект, который включал помощь Украине.

По словам директора Центра прикладных политических исследований «Пента» Александра Леонова, в позиции Дональда Трампа относительно помощи Украине произошло заметное изменение, как пишет «nv».

Этот сдвиг в подходе объясняется недавними опросами общественного мнения в Соединенных Штатах, свидетельствующими о возросшей обеспокоенности среди американской общественности с чувством тревоги по поводу возможности Третьей мировой войны.

Леонов предполагает, что Украина, наряду с Израилем, рассматривается как ключевой союзник США в условиях этой напряженности. Таким образом, происходит стратегический пересмотр важности поддержки союзников в трудные времена.

Что касается законодательных действий, сообщается, что между республиканцами и демократами в США существует политическое соглашение о внесении отдельных законопроектов, касающихся помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Кроме того, существует четвертый законопроект, направленный на удовлетворение определенных требований республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон, как ожидается, вынесет эти законопроекты на голосование.

Леонов подчеркивает важность выполнения этих соглашений, заявляя, что невыполнение этого обязательства нанесет ущерб США в целом. Он подчеркивает важность выполнения обязательств перед союзниками и поддержания силы и авторитета Америки на мировой арене.

Кроме того, специалист подчеркивает уверенность республиканцев в том, что в Конгрессе имеется достаточно голосов для принятия закона о помощи Украине.

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