К большому счастью никто не пострадал, и мужчина с собакой смогли добраться до берега невредимыми.

Газета Los Angeles Times сообщила, что неизвестный мужчина и его собака находятся в безопасности после того, как одномоторный Piper PA-32 Cherokee Six, на котором он летал, упал в Тихий океан недалеко от Ранчо Палос Вердес, Калифорния.

Инцидент произошел примерно в 150–200 метрах от берега, недалеко от Национального гольф-клуба Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, и свидетель позвонил в службу 911.

Сержант Джеффри Веласко из департамента шерифа Лос-Анджелеса сообщил, что звонок о катастрофе поступил 14 апреля в 17:20 часов вечера (местное время).

На место была отправлена бригада спасателей и врачей, однако мужчине и его питомцу удалось самостоятельно доплыть до берега. Повезло, что в результате аварии они не пострадали.

Самолет затонул, и хотя водолазы пытались его найти. Инцидент все еще расследуется, и хотя обстоятельства крушения остаются неясными, он классифицируется как «несчастный случай из-за проблем с двигателем».

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