Стоит ли проводить встречу с Трампом, должно приниматься с тщательным учетом стратегических интересов и дипломатических целей Украины.

Политолог Николай Давидюк выразил 24-му каналу мнение, что ситуация с возможным визитом Дональда Трампа в Украину очень сложная.

Он отметил, что бывший президент США сейчас сосредоточен на собственных предвыборных амбициях и идет навстречу своему электорату. Поэтому любое решение относительно встречидолжно тщательно взвешивать все «за» и «против».

Давидюк подчеркнул важность приоритета интересов Украины превыше всего в любых дипломатических начинаниях. Он предостерег от организации встречи через каналы, которые могут не способствовать целям Украины, например, через пророссийских политиков, которые ранее консультировали Трампа.

Вместо этого он предложил, чтобы любая встреча с Дональда Трампом была организована через каналы, которые с большей вероятностью найдут отклик у американских политиков.

Кроме того, специалист отметил необходимость работы и с Джо Байденом, поскольку он является претендентом на предстоящих президентских выборах и потенциально может победить.

Поэтому Украине следует поддерживать дипломатические каналы как с Трампом, так и с Байденом, учитывая возможность вступления любого из них на пост президента.

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