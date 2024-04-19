Ее вклад в киноиндустрию и ее непреходящее наследие запомнятся как зрителям, так и режиссерам.

Элеонора Коппола, американский режиссер, известный своими работами в области документального кино и романтических комедий, скончалась 12 апреля 2024 года в своем доме в Резерфорде, штат Калифорния.

Как пишет «The Guardian», ей было 87 лет. Причина ее смерти не разглашается публично, но, по словам представителя ее мужа Фрэнсиса Форда Копполы, она скончалась «в окружении любящей семьи».

Элеонора родилась и выросла в округе Ориндж. После окончания школы она переехала в Лос-Анджелес, чтобы поступить в Калифорнийский университет, где познакомилась со своим будущим мужем Фрэнсисом Копполой.

Свою карьеру в кино она начала с работы помощником художника-постановщика в дебютном фильме Копполы «Безумие 13» в 1963 году. Пара поженилась в Лас-Вегасе и прожила вместе 61 год.

У Элеоноры и Фрэнсиса было трое детей: Роман, София и Джанкарло. В то время как Роман и София пошли по стопам своих родителей и стали режиссерами, Джанкарло продолжал заниматься актерским мастерством, прежде чем трагически скончался в возрасте 22 лет в 1986 году.

Элеонора Коппола получила признание как документалист, получив премию «Эмми» в 1992 году за фильм.

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