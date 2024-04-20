Аналитик подчеркнул потенциальные последствия как для внешней политики США, так и для собственных будущих перспектив Трампа.

Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин пролил свет на меняющиеся позиции Дональда Трампа, предполагая, что они могут быть вызваны скорее политической целесообразностью, чем принципиальными позициями, как пишет «24tv».

Недавнее заявление Трампа относительно помощи Украине, особенно в форме кредита, действительно может отражать стратегию, направленную на поддержание значимости и благоприятную позицию для потенциального возвращения в Белый дом.

Эксперт видит Трампа как беспринципного человека, ориентированного на самосохранение. Это согласуется с более широкими представлениями о политической личности Трампа.

Представление о том, что действия бывшего президента США мотивированы желанием избежать юридических последствий и вернуть себе власть, добавляет контекста его, казалось бы, непоследовательным позициям по различным вопросам.

Более того, Рашкин предполагает, что подход Трампа, включая задержку помощи Украине и Израилю, в конечном итоге может оказаться контрпродуктивным. Отдавая приоритет своим собственным политическим амбициям над потребностями союзников, Трамп может подрывать собственный авторитет и уменьшать поддержку как внутри страны, так и за рубежом.

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